الآثار وتحديات القرن الواحد والعشرين.. مؤتمر طلابي بكلية الآثار





نظمت كلية الآثار بـ جامعة جنوب الوادى ، مؤتمرها الأول تحت عنوان " الآثار وتحديات القرن الواحد والعشرون"، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الواى، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل بكري رشيدى، عميد كلية الآثار، والدكتور عصام حشمت محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



جاء ذلك بحضور الدكتوره إيمان أبوزيد، عميد الكلية السابق، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد كبير من طلاب الكلية، وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم أوائل الكلية بأقسامها المختلفة.





أكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تنمي مهارات الطالب البحثية وتجعله قادر على التفكير البناء لحل المشكلات والتحديات التي تواجهه وتجعله ينتقل من مرحلة المتعلم إلى مرحلة الباحث الذي لديه القدرة على التقصِي المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها، وتعديلها، أو إضافة معلومات جديدة لها".

وأشار عكاوى، إلى اهتمام الجامعة بتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى يساهم في توسعِها وتطورها وكذلك يعمل على تأهيل هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مؤكداً ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية.

وأشار الدكتور وائل بكرى، عميد كلية الآثار بقنا ، إلى مدى أهمية المؤتمر الطلابي كنشاط علمي بالكلية، مؤكداً بأنه سوف يكون هناك مؤتمر طلابي على مستوى كليات الآثار بالجامعات المختلفة يقام بمقر كلية الآثار بقنا لتكون حاضنة للقاءات العلمية في محيطها الجغرافي مقتدية في ذلك بجامعتها في احتضان جامعات الاقليم في معظم الفاعليات والأنشطة العلمية.

كما أشار عميد كلية الآثار، إلى دور إدارات الجامعة ممثلة في قادتها في رعاية كلية الآثار ودعم منسوبيها وهذا ما تحقق على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور عصام حشمت محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المؤتمر، بأن الهدف من إقامة المؤتمر الطلابي هو تنمية مهارات البحث العلمى والفكر الابداعى لدى الطلاب وتبادل العلوم والمعارف والكشف عن المواهب والقدرات والميول الابداعية لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى.

وأشار وكيل كلية الآثار ، إلى أن عدد المشاركين بالمؤتمر بلغ 30 طالبًا وطالبة بأقسام الكلية المختلفة قدموا أبحاث علمية تتعلق بالدراسات الآثارية بمختلف تخصصاتها على مر العصور وتحديات القرن الواحد والعشرون والمتغيرات وتأثيرها على الموروث الثقافي بمصر والبحث في سبل الحد من خطورتها والإستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى حماية الموروث الثقافى.