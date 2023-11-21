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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقصف مستشفى العودة في شمال غزة

صدى البلد


ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

وكانت وزارة  الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة الي سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وذكر  مصدر مسؤول بالمستشفى الإندونيسي قائلا : نقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

وأضاف : الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام والاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة
وأشار المسؤول الطبي بالمستشفي انه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين أمس.

وبين المصدر ذاته أن المستشفى هدف للقصف العشوائي ولا تعليمات بشأن مصير المرضى والمستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر

ومن جانبها؛ اعلنت الأونروا ان 13 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة 75% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن
 

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