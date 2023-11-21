بين المرضي والطاقم الطبي.. عشرات الشهداء والجرحى نتيحة القصف الإسرائيلي لمستشفي العودة

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا من بين المرضى والطاقم الطبي نتيحة القصف الإسرائيلي على مستشفى العودة بقطاع غزة.

كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت مستشفى العودة في شمال غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

كانت وزارة الصحة بغزة اكدت ان هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة الي ان عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وذكر مصدر مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: نقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

وأضاف : الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام والاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة.

وأشار المسؤول الطبي بالمستشفي إلى انه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين أمس.

وبين المصدر ذاته أن المستشفى أصبح هدفا للقصف العشوائي ولا تعليمات بشأن مصير المرضى والمستشفى محاصر وكل من يخرج منه حياته عرضة للخطر

من جانبها؛ اعلنت الأونروا ان 13 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة و75% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.