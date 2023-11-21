رد فعل مُفاجئ من كولر على قرار فيتوريا باستبعاد ثنائي الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة عاصفة من ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور، على هامش تدريبات الفريق مساء أمس بعد استبعاد الثنائي من معسكر منتخب مصر لأسباب تأديبية.

وقال شوبير فى تصريحات "إن كولر اجتمع باللاعبين، ووجه لهما لوما كبيرا بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر، مشددا على أن ما حدث غير مقبول، ولا بد من الالتزام في الفترة المقبلة.

وتابع شوبير : "كولر غاضب جدًا من إمام وحسين الشحات وخصوصاً إمام، لانه يمتلك موهبة عظيمة ولكنه كان محتاج قرصة أذن.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" كولر أبدى تأيده لقرار روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني باستبعاد إمام عاشور من مباراة سيراليون مثلما قام باستبعاده من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قد استبعد كلا من طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، من مباراة سيراليون التي انتهت بفوز الفراعنة (2-0)، اليوم الأحد، ضمن تصفيات مونديال 2026.