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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش هيمشي.. كولر يرفض التفريط فى نجم الفريق

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90″، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق، بالانتقالات الشتوية المقبلة.

واضاف هشام فى تصريحات تلفزيونية: "كولر متمسك بخدمات نيدفيد، وينوي الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، ولا نية للتفريط في خدماته".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

 

 

الإعلامي أمير هشام الانتقالات الشتوية المقبلة السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي

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