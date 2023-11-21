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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب بيراميدز يكشف أسباب غياب مصطفى فتحي عن الفريق

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

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وكشف المنيري عن أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.

مصطفى فتحي مصطفى المنيري بيراميدز

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