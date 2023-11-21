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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

أكد إعلام إسرائيلي أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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وفي سياق متصل قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ "قرارات صعبة" فيما يتعلق بالرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

 

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه بعد تقييم أجراه مسؤولون عسكريون في قاعدة فرقة غزة في جنوب إسرائيل: "إننا نتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة ونقترب من إعادة الرهائن إلى الوطن"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

 

وتابع: "أعتقد أنه سيتعين علينا جميعًا اتخاذ قرارات صعبة ومهمة في الأيام المقبلة، ولا توجد لحظة طوال هذه الحملة - 45 يومًا - لا أفكر فيها في الرهائن".

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