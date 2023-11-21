عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو لأولمبياد باريس 2024

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأوليمبياد باريس 2بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف علي المنتخب الاول ، والبطل الأوليمبي سيف عيسي والدكتور وليد الملاح رءيس شركة روابط الرياضية.

txt

مفاجأة.. قرار جديد من فيتوريا بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي

txt

قرار جريء.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشاركة منتخب 2005 ببطولة شمال إفريقيا

في بداية اللقاء، اطمئن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسي بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا : " لاتفكر في أي شئ، معاك أن شاء الله نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، وهنائه علي الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار  G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله الي اولمبياد باريس ٢٠٢٤ من خلال  التصنيف الاوليمبى لدورة الألعاب الأولمبية  كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد.


اطلع الدكتور أشرف صبحي، علي برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير اجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول الي مستهدفاته باولمبياد باريس ٢٠٢٤ مؤكدًا علي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

 

دعم كافة الفرق الرياضية


وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.


حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير.

وزير الشباب أشرف صبحي رئيس الاتحاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

موضوعات متعلقة

المريخ سيختفي من السماء|ظاهرة فلكية نادرة تستمر أسبوعين.. متى تحدث؟

طبيب بيراميدز يكشف أسباب غياب مصطفى فتحي عن الفريق

نادر السيد: ليس من مصلحة الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبى وأعطاء فرصة لمعتمد

نادر السيد: أتحفظ على قرار عرض ثلاثى الزمالك للبيع..وانضمام فتوح وصبحى للمنتخب خطأ

استعادت النطق بعد 20 عاما.. نجاح أول عملية زراعة حنجرة في فرنسا

ميمي عبدالرازق: ما حدث تجاه أجويرو نرفزة ملعب وندمت

عبدالرحمن أجويرو: صعبت علي نفسي بعد انتقاد ميمي عبدالرازق.. وقدمت له العذر

مصر ترفع حصيلتها من بطولة العالم للكونغ فو بأمريكا إلى ميداليتين

ترشيحاتنا

قطر تضرب الهند بثلاثية نظيفة على أرضها بتصفيات أسيا والمونديال

حياة شبه مستحيلة.. الأونروا تعرض أرقاما كار.ثية لأوضاع الأهالي في قطاع غزة

استشهاد الحفيد الأكبر لـ إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

سفير فلسطين بالجزائر: شعبنا لن يرحل ويصمد أمام العدوان الإسرائيلي..فيديو

خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح بين 5 ل_ 10% في البورصة المصرية قريبا

وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو لأولمبياد باريس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ