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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا،الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 16
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 26 16
بنهــــا 26 16
دمنهور 25 15
وادى النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 24 16
الزقازيق 26 16
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 24 16 
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 17
العريش 25 14
رفح 24 14
رأس سدر 25 18
نخل 22 10
كاترين 20 08
الطور 26 19
طابا 24 16
شرم الشيخ 29 19
الإسكندرية 25 15
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 26 14
السلوم 25 14
سيوة 24 12
رأس غارب 27 18
الغردقة 28 18
سفاجا 28 18
مرسى علم 28 19
شلاتين 29 19
حلايب 28 20
أبو رماد 28 19 
رأس حدربة 27 19
الفيوم 26 16
بني سويف 26 14
المنيا 26 12
أسيوط 27 11
سوهاج 27 13
قنا 27 14
الأقصر 28 13
أسوان 28 14
الوادى الجديد 27 11
أبوسمبل 27 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 33 24
المدينة 32 22 
الرياض 25 14
المنامة 27 21
أبوظبى 31 23
الدوحة 29 21
الكويت 23 11
دمشق 17 09
بيروت 24 18
عمان 18 10
القدس 19 12
غزة 26 18
بغداد 22 08
مسقط 29 26
صنعاء 25 08
الخرطوم 35 24
طرابلس 24 13
تونس 19 14
الجزائر 15 12
الرباط 20 07
نواكشوط 36 21

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 14 04
إسطنبول 18 13
إسلام آباد 24 09
نيودلهي 26 12 
جاكرتا 35 25
بكين 16 03-
كوالالمبور 31 25
طوكيو 20 11
أثينا 21 15
روما 17 09
باريس 09 05
مدريد 14 03
برلين 02 00
لندن 12 09
مونتريال 04 00
موسكو 06- 09-
نيويورك 14 07
واشنطن 16 05
أديس أبابا 24 10

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