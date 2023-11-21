خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك: "جاهزية سيف الدين الجزيري لمباراة أبو سليم يوم الأحد المقبل بالكونفدرالية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

