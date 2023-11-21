السيسي: ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها

المشاهد الإنسانية القاسية كشفت عجز المجتمع الدولي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر عارضت وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف في قطاع غزة، وتدين في ذات الوقت بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها، وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن قطاع غزة تعرض بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري.

المشاهد الإنسانية القاسية كشفت عجز المجتمع الدولي

وشدد الرئيس السيسي على أن هذه المشاهد الإنسانية القاسية كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني، مصر رحبت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن قمة البريكس تعقد في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية.