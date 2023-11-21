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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعويض علا غانم.. قرار عاجل ضد طليق الفنانة في اتهامه بالسب والقذف

صدى البلد

قررت محكمة جنح الاقتصادية، تحديد  أولى محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف لجلسة 5 ديسمبر.

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وكشفت التحقيقات، ان الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

علا غانم

 

واوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها.

واكدت الفنانة علا غانم، أنه خلافات وقعت بيني وبين طليقي مما أدى إلى تطور الخلافات بيننا حيث تعمد    إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

وأشارت التحقيقات أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى 

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