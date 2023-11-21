مران الأهلي| الأحمر يكشف موعد انتظام الدوليين في التدريبات

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏

وشارك من الأهلي مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، حيث خاض المنتخب مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

وواصل الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، جمعت بين لاعبي الفريق مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. ‏