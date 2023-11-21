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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حديث العالم.. موعد المواجهة المرتقبة بين كريستيانو رونالدو وميسي في السعودية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم بطولة كأس موسم الرياض، بينما كانت المفاجأة حيث توصل نادي إنتر ميامي الأمريكي، لاتفاق للمشاركة في مباريات البطولة، التي سيواجه فيها ناديي الهلال والنصر السعوديين، وبذلك تكون قد تحددت مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

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ميسي يواجه رونالدو في السعودية.. تفاصيل

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هل يجاور سواريز ميسي في إنتر ميامي.. اعرف الحكاية

 

ومن المقرر إقامة البطولة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرًا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.


وتحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم "The Last Dance".


كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.


كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة 14 من جوائز دبي جلوب سوكر.

وتشهد الدورة تنافس 30 اسما على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، منهم 10 لاعبين بمانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

كما تشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

السعودية إنتر ميامي الهلال رونالدو

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