بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة للتوعية بأهمية المشاركة يالاستحقاقات الدستورية

للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات

وصل منذ قليل، المستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء المجلس، والمستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، لحضور توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة فى الانتخابات.



وأعلنت الهيئة عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة فى الانتخابات، وقالت الهيئة فى بيان لها، إنها ستبرم اليوم بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.