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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث مقترحا لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار لجنة من المتخصصين بالمحافظة وجهاز شئون البيئة بمعاينة موقع مقترح لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بناحية قلابشو مركز بلقاس علي مساحة 30 فدانا.


وأشار مختار، فى بيان، إلى أن أعمال اللجنة أسفرت بعد المعاينة على الطبيعة للموقع عن صلاحيته، وأنه الأنسب لإقامة مصنع المخلفات الزراعية عليه نظراً لتوافر كافة العوامل والمقومات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه لتنفيذ المشروع وتشغيله، وتم إعداد تقرير مفصل تمهيدا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء.


أوضح مختار أن الدقهلية تعد الأولى على مستوي المحافظات في زراعة وإنتاج الأرز علي مساحة 404 آلاف فدان بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي إنتاج مصر ، وبالتالي تنتج كميات كبيرة من محصول قش الأرز والذي يتم حرق كبيرة منه مما يؤدي إلي ظهور السحابة السوداء والإضرار بالبيئة.


نوه المحافظ بأن الهدف من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية هو تعظيم الاستفادة منها في انتاج الأعلاف وألواح الاخشاب ولب الورق وبدائل الطاقة من منتجات ( قش الأرز - حطب القطن - حطب الذره - جميع المخلفات ) ، مؤكدا أن هذا المصنع سيكون نقطة تحول كبيرة بالدقهلية ليتم القضاء نهائيا علي ظاهرة حرق قش الأرز والسحابه السوداء وكافة المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من الملوثات بكافة أنواعها.


وثمن مختار دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة علي دعمهم الكامل من أجل إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالدقهلية التعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في الصناعات المتعددة وتنمية الثروة الحيوانية من خلال توفير مصادر جديدة للأعلاف. 

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