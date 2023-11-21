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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين يكشف مفاجأة في صفقة تبادل الأسري بين فلسطين وإسرائيل.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي تامر أمين، عن ملامح وبنود الصفقة التي أعلن عنها البيت الأبيض والإعلام الإسرائيلي خلال الساعات الماضية والتي ربما سيتم الموافقة عليها بعد غد الخميس.

وأوضح تامر أمين، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع على شاشة النهار، أن اليوم تم الاتفاق على هدنة إنسانية في قرابة الـ 5 أيام، والتي غالبا ستبدأ من الخميس المقبل، وأنه سيتم الموافقة على صفقة تبادل الأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي بموجبها سيتم الإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا لدى حماس.

مقابل 150 معتقل أمني فلسطيني

وأشار تامر أمين، إلى أن الإفراج سيتم عن 10 محتجزين إسرائيليين يوميا، وذلك مقابل 150 معتقل أمني فلسطيني لدى السجون الإسرائيلية سيتم الافراج عنهم، مع إقرار إسرائيل بالهدنة الإنسانية لمدة 5 أيام.

صفقة تبادل الاسرى فلسطين إسرائيل البيت الأبيض الإعلام الإسرائيلي هدنة انسانية

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