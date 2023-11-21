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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: تهجير الفلسطينيين والمساس بالأمن القومي المصري مرفوض تماما

صدى البلد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني دون أي قيد أو شرط، لافتة إلى أن الموضوع لم يعد فقط قطاع غزة ولكن نزوح ودفع الفلسطينيين ناحية الجنوب، ومحاولة تمرير جملة أو فكرة أو خيالات تهجير الفلسطينيين.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الأمن القومي العربي كله في خطر وليست فقط القضية الفلسطينية، علما بأن تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين مرفوض، والمساس بالأمن القومي المصري مرفوض.

سيناء مستهدفة منذ ألاف السنوات

وأشارت إلى أن سيناء مستهدفة منذ آلاف السنوات، ومصر تقاتل من أجلها ولضمان أمنها القومي كله، وملف سيناء أمن قومي للمصريين وللدولة المصرية وخط أحمر، والتخيل والمساس به بأي شكل من الأشكال من أي جانب من الجوانب ولأي حسابات، سيناء مرفوض المساس بها.

https://fb.watch/osM2u2ZT6j/?mibextid=9R9pXO

قصواء الخلالي غزة الشعب الفلسطيني قطاع غزة تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية إسرائيل

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