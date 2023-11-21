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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فهد الشليمي: تصريح الاستخبارات الإسرائيلية دعائي وانتخابي للحصول على الدعم |فيديو

فهد الشليمي
فهد الشليمي

قال فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأستراتيجية، "الجميع يتربص بـ نتنياهو في الإنتخابات القادمة للحصول على للحصول على مكاسب شعبية، و التصريح التي قامت به وزيرة الأستخبارات الإسرائيلية، هو تصريح دعائي، وأنتخابي للحصول على دعم في مرحلة الإنتخابية القادمة للدولة العبرية"

فهد الشليمي:الموقف المصري واضح


وأضاف فهد الشليمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن التصريحات التي تصدر من مسؤلين إسرائيلين تدل على نوايا الدولة العبرية، لافتاً إلى أن هناك ضغط شديد على مصر من الدول الكبرى.


وتابع فهد الشليمي، قائلاً:" الموقف المصري واضح، عزة للغزاويين و لفلسطين،  ، ومصر و سيناء للمصريين، و لا يستطيع أحد تغير هذا التاريخ"


وأستكمل  فهد الشليمي، قائلاً:"نشكر الشعب المصري و القيادة المصرية على مجهودهم، و نشكرهم على دعمهم لأخوانهم، و نحن نشاهدهم عبر شاشات التلفزيون، و نشاهد العمل الإنساني الرائع"

فهد الشليمي نتنياهو الاستخبارات الاسرائيلية مرحلة الإنتخابية مصر

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