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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن مساعدات غزة.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أهمية زيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها وحماية المدنيين في غزة وفقا لما أفادت بيه "سكاي نيوز".

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد قالت مساء اليوم الثلاثاء، إنه عقب موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتوقعة على صفقة الأسرى مع حركة حماس، سيتم منح يوم لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أن يتم تنفيذها ميدانيا.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن اجتماعًا لمجلس الوزراء سيعقد الليلة في الساعة 8:00 مساءً وذلك على خلفية أن هناك صفقة أسرى مع حماس.

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