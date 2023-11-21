ماذا تفعل إسرائيل مع الأسرى بعد إفراج حماس عنهم؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مراحل تعامل سلطات الاحتلال مع الأسرى الذين سيفرج عنهم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد الصفقة التي وافقت عليها تل أبيب.

وذكرت القناة 12 العبربة، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، طور عملية محددة سيتم من خلالها إطلاق سراح الأسرى ونقلهم إلى إسرائيل، وطريقة التعامل معهم بعد وصولهم.

المرحلة الأولى: تقوم حماس بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر.

المرحلة الثانية: يتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى من الصليب الأحمر.

المرحلة الثالثة: سيخضع الأسرى بعد ذلك لفحص طبي أولي من قبل السلطات، ثم يتم نقلهم إلى أحد المراكز الطبية الخمسة المعزولة في جميع أنحاء إسرائيل للقاء عائلاتهم.

المرحلة الرابعة: ستحدد السلطات الطبية والدفاعية معًا ما إذا كان من الممكن استجواب بعض الأسرى على الأقل.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أنه تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين الذين شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء بأن عملية إطلاق سراح الرهائن الأولى قد تتم يوم الخميس.

وأعلن نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، لافتا إلى أن استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخل لتحسين ظروف الاتفاق ليشمل المزيد من الأسري، وقد حصل ذلك فعلا.

وقال نتنياهو إن القيادات الأمنية الإسرائيلية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.