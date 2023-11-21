حسام موافي: الأكل 5 مرات فى اليوم يطيل العمر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن تناول الطعام 5 مرات فى اليوم، بدون شبع، لافتا إلى أن تناول الطعام مرة واحدة فى اليوم يمثل خطورة على السكر والجهاز الهضمي والبنكرياس والقلب والضغط.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "ساعات يأتي إلى مريض ملتحى يصلى، فاستفزه، وأقول له أنت بتصلى، فيقول لى إزاى يا دكتور طبعا بصلى، فأقول له من أمرك بالصلاة أمرك بعدم الشبع، وهذا فى قول الله سبحانه وتعالى (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، ما علاقة المساجد بالأكل والشرب غير التوقيت وإننا نأكل 5 مرات فى اليوم".

وتابع: "فى بحث معمول فى أمريكا توصل لما قاله القرآن، إننا نأكل 5 مرات فى اليوم، بشرط أن تكون عينات صغيرة وليست وجبات كبيرة، ومن يفعل هذا يطول عمره، دون أمراض، فالطعام شهوة شديدة ومن لا يستطيع أن يحرم نفسه منه ستحدث له مشاكل".



