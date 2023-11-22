الجزيرة يتغلب على الزمالك في دوري المرتبط للسلة

تمكن فريق الجزيرة لكرة السلة من التغلب على فريق كرة السلة بنادي الزمالك 71–72، ضمن مباريات ذهاب تحديد المراكز من الأول إلى الثامن بدوري المرتبط.



وسيطر الجزيرة على أحداث اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة، وكان الجزيرة قد تفوق أيضا في لقاء المرتبط على الزمالك 61–52.

ويشارك الفارس الأبيض والجزيرة في الأدوار الترتيبية بعد هزيمتهما تواليا من الأهلي والاتحاد السكندري في ربع النهائي.

وجمع الجزيرة 5 نقاط من منافسات الذهاب بعد فوزه اليوم في المباراتين، وبالتالي يحتاج الفوز في لقاء واحد في الإياب، لضمان التأهل لمباراة المنافسة على المركز الخامس، وسيلعب الزمالك والجزيرة مباراتي الإياب يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

