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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ربيع الغفير: الاعتداء على النفس البشرية حرب على الله سبحانه

الدكتور ربيع الغفير
الدكتور ربيع الغفير

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن تسخير كل ما في الكون لخدمة الإنسان يعتبر غاية التكريم من الله سبحانه وتعالى لبني آدم، لافتا إلى أن الإنسان سيد الكون، يفعل ما يشاء، لكنه يسأل عن عمله والنعم التى أنعم بها الله عليه.

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وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في تصريح له: "سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن والرياح، فلما أحد جنده اتي له به بعرش بلقيس فى ثانية، قال هذا من رب فضل ربي ليبلونى أكفر ام اشكر، فكل ما اعطاه الله للإنسان هو ابتلاء شديد"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.


وتابع: "الإنسان ربنا أكرمه ونعمه ومنحه العقل، وسخر الله له كل شيء،  فهو فى اختبار كيف يستخدم نعم الله، فى الخير ام الشر، فالله اعطانا النعم حتى نبني ونعمر فى الارض ونجري على سنن الخير، ونصلح فى الارض ولا نفسد فيها، واى إفساد فى الارض سواء بالاعتداء على النفس البشر، فانما يحارب الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن بنيان الله ومن هدمه كانما هدم بنيان الله". 
 

ربيع الغفير تسخير الانسان

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