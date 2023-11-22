أحمد المسلماني: لا اقتصاد في إسرائيل بدون أمريكا|فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه لا إقتصاد في إسرائيل بدون أمريكا، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى خسائر إقتصادية كبيرة في إسرائيل.

أحمد المسلماني:العملة الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير للغاية

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة" ، قائلاً:" أول 30 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023، حدث في إسرائيل عجز في الموازنة بقيمة 6 مليار دولار، و إحتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل تأكل بـ 7 مليار دولار في شهر"



وتابع أحمد المسلماني:"العملة الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير للغاية، و ذلك يعني أن إقتصاد إسرائيل تعطل بشكل كبير في شهر فقط، و تم إغلاق العدد من المدارس، و الشركات"



وأستكمل أحمد المسلماني:"كلمة السر في إستمرار صمود الأقتصاد الإسرائيلي بعد كل الحروب التي تخوضها، هي أمريكا، لأن أمريكا تغطي أي مشكلة تحدث في إسرائيل"