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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: لا اقتصاد في إسرائيل بدون أمريكا|فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه لا إقتصاد في إسرائيل بدون أمريكا، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى خسائر إقتصادية كبيرة في إسرائيل.

أحمد المسلماني:العملة الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير للغاية

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة" ،  قائلاً:" أول 30 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023، حدث في إسرائيل  عجز في الموازنة بقيمة 6 مليار دولار، و إحتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل تأكل بـ 7 مليار دولار في شهر"


وتابع أحمد المسلماني:"العملة الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير للغاية، و ذلك يعني أن إقتصاد إسرائيل تعطل بشكل كبير في شهر فقط، و تم إغلاق العدد من المدارس، و الشركات"


وأستكمل أحمد المسلماني:"كلمة السر في إستمرار صمود الأقتصاد الإسرائيلي بعد كل الحروب التي تخوضها، هي أمريكا، لأن أمريكا تغطي أي مشكلة تحدث في إسرائيل"

إسرائيل أمريكا العدوان الإسرائيلي غزة الاقتصاد الإسرائيلي النقد الأجنبي المدارس الشركات

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