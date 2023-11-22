حقيقة مغادرة نجم دولي لنادي الهلال السعودي

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أنه ليس لدى روبن نيفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أي مصلحة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير على الرغم من اهتمام أرسنال ونيوكاسل.

كان روبن نيفيز، صانع ألعاب ولفرهامبتون السابق، البالغ من العمر 26 عاما، مرتبطا بانتظام بأندية أخرى في الدوري الممتاز خلال فترة عمله في مولينوكس، لكنه انضم بدلا من ذلك إلى النجوم الذين انتقلوا إلى دوري المحترفين السعودي في الصيف مع الهلال. لقد أثبت نيفيز نفسه بالفعل كلاعب مؤثر لقادة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك لم يمنع التقارير التي تربطه بالعودة إلى إنجلترا.

روبن نيفيز يحسم الجدل حول مغادرة الهلال السعودي

تم وصف كل من آرسنال ونيوكاسل كوجهات محتملة لنيفيس، الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع الهلال في يونيو. ولكن يبدو الآن كما لو أن الـ47 مليون جنيه إسترليني ليس لديه رغبة في مغادرة ناديه الجديد في العام الجديد.

وبحسب تقرير جديد لصحيفة أثليتيك، فإن نيفيز سعيد ومستقر في المملكة العربية السعودية، حيث يستمتع بالحياة مع الهلال.

ويتفوق الفريق الذي يدربه خورخي جيسوس حاليا بأربع نقاط على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في قمة الدوري الممتاز ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

رغبة نيفيز في البقاء، إلى جانب الإصابات التي لحقت بنجمي الهلال نيمار وسيرج ميلينكوفيتش سافيتش، تعني أن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق مستعد الآن للبقاء حتى نهاية الموسم على الأقل.

كان من الممكن أن يؤدي اهتمام أرسنال بنيفيس إلى لم شمل محرج للغاية للبرتغالي الدولي بعد أن انتقد النادي بسبب "المبالغة في الاحتفال" بعد الفوز 1-0 على ولفرهامبتون في فبراير 2022 - التعليقات التي أثارت غضبا بين مشجعي أرسنال.

وقال في حديثه في ذلك الوقت: "لقد رأينا الطريقة التي احتفلوا بها بالفوز وهذا يظهر مستوانا. لم أر أرسنال يحتفل بهذه الطريقة في السنوات العشر الماضية - كان الأمر كما لو أنهم فازوا بالدوري".

صفقة نيفيز

ومع ذلك، تراجع ميكيل أرتيتا بعد بضعة أسابيع فقط عندما التقى الفريقان مرة أخرى في شمال لندن برد صريح. وقال: "أنا أشجعهم على الاحتفال بكل انتصار. لأنه يمكنك معرفة مدى صعوبة الفوز بمباريات كرة القدم في هذه اللعبة. أنصارنا هم نفس الشيء، في كل مرة نفوز فيها يجب أن نحتفل لأنه عندما تخسر أو تتعادل فإنك تعرف ما سيحدث". الوجوه دائمًا [حزينة]."

في حين أن صفقة نيفيز تبدو الآن غير مطروحة على الطاولة، فمن المفهوم أن أرتيتا وأرسنال سيظلان يحاولان التعاقد مع لاعب خط وسط في يناير. كما تم وصف دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا كهدف محتمل.