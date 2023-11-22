عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شغب جماهيري قبل لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

صدى البلد

شهد ملعب ماركانا البرازيلي أحداث شغب من قبل جماهير منتخب الأرجنتين قبل لقائهم مع منتخب البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان قد أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل منتخب بلاده في مواجهة البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل الأرجنتين في المباراة المرتقبة في قمة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال كالتالي:

حراسة المرمى : ديبو مارتينيز

خط الدفاع : أكونيا ، اوتاميندي ، روميرو ، مولينا

 

خط الوسط : اينزو ، ماك أليستر ، دي باول ، لو سيلسو

خط الهجوم : الفاريز ، ميسي.

فيما جاء تشكيل المنتخب البرازيلي والذي أعلن عنه  فيرناندو دينيز مدرب السامبا على النحو التالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيميرسون رويال، ماركينيوس، جابرييل ماجالايس، أوجوستو.

وسط الملعب: أندري، برونو جيماريش، رودريجو.

الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس، رافينيا.

وتعتبر مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للغاية لمنتخب السامبا والذي يعاني في التصفيات بعد حصد 7 نقاط من 5 مباريات فقط.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بعد خوضه 5 مباريات نجح في الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراة وسجل 7 أهداف وسكن مرماه هدفين، فيما يتواجد المنتخب البرازيلي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد خوضه 5 مباريات ونجح في الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين ونجح لاعبيه في تسجيل 8 أهداف وسكن مرماه 6 أهداف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

موضوعات متعلقة

كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل والأرجنتين

من 4 لاعبين.. ليفربول يفشل في إيجاد بديل محمد صلاح

كرواتيا تخطف آخر بطاقات التأهل المباشر ليورو 2024

مفيش ميسي ورونالدو.. إنتر ميامي يصدم الجميع بسبب مباراة الرقصة الأخيرة

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026

الاتحاد السكندري يتغلب على الأهلى في نصف نهائي دوري المرتبط للسلة

الجزيرة يتغلب على الزمالك في دوري المرتبط للسلة

الكويت يعبر أفغانستان برباعية نظيفة في تصفيات المونديال وكأس آسيا

ترشيحاتنا

اشتباكات الجماهير تؤخر انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات دقيقة على منشأتين في العراق

شغب جماهيري قبل لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا للتجسس .. وإجراء عاجل لجارتها الجنوبية

كلاسيكو أمريكا الجنوبية.. التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل والأرجنتين

أبو العينين من واشنطن: مفيش تهجير ومصر لن تقبل التفاوض على سيناء.. والرئيس السيسي يقوم بدور كبير لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ