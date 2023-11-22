شغب جماهيري قبل لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شهد ملعب ماركانا البرازيلي أحداث شغب من قبل جماهير منتخب الأرجنتين قبل لقائهم مع منتخب البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان قد أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل منتخب بلاده في مواجهة البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل الأرجنتين في المباراة المرتقبة في قمة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال كالتالي:

حراسة المرمى : ديبو مارتينيز

خط الدفاع : أكونيا ، اوتاميندي ، روميرو ، مولينا

خط الوسط : اينزو ، ماك أليستر ، دي باول ، لو سيلسو

خط الهجوم : الفاريز ، ميسي.

فيما جاء تشكيل المنتخب البرازيلي والذي أعلن عنه فيرناندو دينيز مدرب السامبا على النحو التالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيميرسون رويال، ماركينيوس، جابرييل ماجالايس، أوجوستو.

وسط الملعب: أندري، برونو جيماريش، رودريجو.

الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس، رافينيا.

وتعتبر مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للغاية لمنتخب السامبا والذي يعاني في التصفيات بعد حصد 7 نقاط من 5 مباريات فقط.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بعد خوضه 5 مباريات نجح في الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراة وسجل 7 أهداف وسكن مرماه هدفين، فيما يتواجد المنتخب البرازيلي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد خوضه 5 مباريات ونجح في الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين ونجح لاعبيه في تسجيل 8 أهداف وسكن مرماه 6 أهداف.