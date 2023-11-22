أوفا يتصدر القائمة.. هاني حتحوت يكشف خيارات الأهلي لتدعيم خط الهجوم.. تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل خيارات مسئولي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في انتقالات يناير.

و كتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: هل يستهدف الأهلي ضم مهاجم محلي في انتقالات يناير.. ٣ مهاجمين في الصورة وأوفا يتصدر القائمة ،تعرف على كافة تفاصيل خيارات مسئولي الأهلي لتدعيم خط الهجوم .

وتابع : اول خيار وهو المفضل احمد امين اوفا و التاني مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي،و احمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر.

وواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.