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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوفا يتصدر القائمة.. هاني حتحوت يكشف خيارات الأهلي لتدعيم خط الهجوم.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل خيارات مسئولي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في انتقالات يناير.

و كتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: هل يستهدف الأهلي ضم مهاجم محلي في انتقالات يناير.. ٣ مهاجمين في الصورة وأوفا يتصدر القائمة ،تعرف على كافة تفاصيل خيارات مسئولي الأهلي لتدعيم خط الهجوم .

وتابع : اول خيار وهو المفضل احمد امين اوفا و التاني مروان حمدي  مهاجم المصري البورسعيدي،و احمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر.

وواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.

أوفا صفقات الأهلي خط هجوم الاهلي احمد عاطف اللاعب مروان حمدي

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