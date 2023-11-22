غير ملتزم ودماغه مش معاه.. «أحد» السعودي يكشف كواليس مثيرة لضم فتوح

شارك الإعلامي هاني حتحوت جمهوره تفاصيل تصريحات نادي أحد السعودي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حتحوت: أحمد فتوح "غير ملتزم ودماغه مش معاه".. الزمالك طلب 2 مليون دولار ولديه شروط غير احترافية لا يمكن تنفيذها ،انفراد .. أحد السعودي يكشف كواليس مثيرة عبر برنامج "الماتش" في مفاوضات ضم أحمد فتوح خلال انتقالات يناير المقبلة .

وكانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد قررت إيقاف أحمد فتوح لمدة شهر مع خصم 25% من قيمة راتبه، بالإضافة لعرضه للبيع، وذلك بعد خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد، ضمن منافسات الدوري العام.

ويرى طارق يحيى أن قرارات إدارة الزمالك تجاه اللاعب سليمة ومن الطبيعي ربط إمكانية عودة اللاعب وضرورة التوقيع على عقود تجديد جديدة.