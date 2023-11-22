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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كورال عباد الشمس الفلسطيني ينشدون أغانى التراث مع منى الشاذلى

كورال عباد الشمس
كورال عباد الشمس الفلسطيني

في حلقة خاصة عن الأغاني التراثية الفلسطينية، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي كورال عباد الشمس الفلسطيني فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه على قناة "ON".  

يقدم الكورال الذي تأسس فى مصر منذ عام 1987 لدعم القضية الفلسطينية فاصلًا من أهم وأشهر الأغاني الوطنية عن فلسطين.

يضم الكورال 25 مغنيًا وعازفًا من فلسطين ومصر ينشدون أغاني تحافظ على التراث الفلسطيني.

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خلال اللقاء يكشف الشاعر فايق عوكل وشقيقته فداء عوكل المسئولين عن الكورال كواليس الحفلات التى يقدمونها وسر المزج بين المصريين والفلسطينين داخل الكورال، وكذلك كيفية اختيار الأغاني والكلمات التي يقدمونها لفلسطين ولشعبها المحاصر.

كورال عباد الشمس الفلسطيني 

يذكر أن كورال عباد الشمس أنشئ بتبنى اللجنة الثقافية باتحاد المرأة الفلسطينة دعم وتكوين بعض الأطفال والشباب الفلسطينيين الذين يسكنون مصر عام 1987 بهدف التأكيد على الهوية الفلسطينية واللهجة الفلسطينية والتمسك بحق العودة الى الوطن وأن يكون لهم في المستقبل دور فعال في تبنى قضاياه.

ويضم الكورال مجموعة من الأصوات الرائعة والموهوبة التى تجمع مختلف الأعمار من أبناء الجالية الفلسطينية، والتى قررت أن تقدم فى الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات لفلسطين ومصر.

كورال عباد الشمس الفلسطيني
كورال عباد الشمس الفلسطيني
كورال عباد الشمس الفلسطيني
كورال عباد الشمس الفلسطيني
كورال عباد الشمس الفلسطيني
كورال عباد الشمس الفلسطيني
الإعلامية منى الشاذلي الأغانى التراثية التراث الفلسطيني القضية الفلسطينية كورال عباد الشمس الفلسطينى

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