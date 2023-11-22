هل يلتزم حزب الله بالهدنة في غزة؟.. تفاصيل سفر وفد من حماس إلى لبنان

استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤخراً في لبنان، اليوم الأربعاء، وفدت من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس الحركة خليل الحية، وأسامة حمدان ممثل حماس في لبنان، وذلك في ظل الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فإن الثلاثة "استعرضوا الأحداث الأخيرة، وناقشوا المواقف والتطورات على كافة جبهات المقاومة، خاصة في قطاع غزة، وتحدثوا عن أهمية التنسيق والتصميم على تحقيق النصر.

وقف إطلاق النار في لبنان

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، اليوم أنه بحسب "معلومات رسمية" وصلت إليها، فإن وقف إطلاق النار في غزة سينطبق أيضا على جنوب لبنان، وسيلتزم به حزب الله طالما التزمت إسرائيل به.

وبحسب المعلومات المنشورة، فقد جرت في الماضي مباحثات بين قيادة الجيش اللبناني وحزب الله بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح لسكان جنوب لبنان بجني محصول الزيتون وجمع محاصيل التبغ، لكن لم تنجح في ظل التصعيد في المنطقة.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.