حملة السيسي الرئاسية: تواصل مؤتمرات وفعاليات الدعم والتأييد لمرشحنا بكافة المحافظات

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة في بيان لها: “استكمالاً لإبرازنا مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة لمرشحنا، فإننا نستعرض أبرز ما عقد يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023”.

حزب مستقبل وطن

- تحت عنوان "حبيب المصريين" وبحضور رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي والالاف من الداعمين والمؤيدين مستقبل وطن الإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بالمدينة الشبابية بأبي قير.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة الجيزة بحزب حماة الوطن ندوة تثقيفيه بعنوان "مهارات الاتصال السياسي" معلنين دعمها الكامل للسيد المرشح عبدالفتاح السيسي، كما قامت الأمانة بعرض إنجازات المرشح في الفترة السابقة منذ 2014 وحتى الآن.



- كما نظمت أمانة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، كما أكدوا أيضا علي أهمية المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- عقدت أمانة محافظة الفيوم بحزب بمركز شنهور مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الانجازات.

حزب الاتحاد

- نظمت أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الاتحاد ندوه تثقيفيه فينه بعنوان "الوعي السياسي والمشاركة" كان الهدف منها تشجيع الحشود علي المشاركة في العملية الانتخابية.

حزب الإصلاح والنهضة

- نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا نسائياً حاشدًا ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس لزيادة وعي السيدات وتشجيعهم علي المشاركة الفعاله في العملية الانتخابية وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.



- ‏نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة مصر تختار الرئيس وعقدت مجموعة من اللقاءات مع القيادات الطبيعية النسائيه من أجل حثهم علي المشاركة ونشر الفكر الإيجابي بين الأهالي وإعلان تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب الحرية المصري

- نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بتنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا للتوعية بضرورة وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية القادمة ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- عقدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمر حاشد بمحافظة دمياط لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكييد على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

التيار الإصلاحي الحر

عقد التيار الإصلاحي الحر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمدينو طلها في محافظة الدقهلية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري الشهر المقبل.