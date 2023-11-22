اتحاد الغرف العربية: 33 مليار دولار حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الخليج

قال سمير عبد الله رئيس اتحاد الغرف العربية، إن مصر ودول الخليج يمتلكان علاقات اقتصادية متنامية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات المشتركة لنحو 33 مليار دولار، وحجم التجارة البينية المشتركة لنحو 12 مليار دولار.

وأضاف خلال المنتدى المصري الخليجي اليوم الأربعاء، أنه يجب العمل على زيادة العمل على تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة.

وأكد عبد الله أن اتحاد الغرف العربية لن يألوا جهدا لاستغلال هذا المنتدى من أجل الوصول لمسار جاد وفاعل للوصول لأهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل حجم التحديات الراهنة والتداعيات العالمية التي تتأثر بها كل دول العالم.

وأشار إلى أنه يجب العمل سويا؛ من أجل الوصول لرؤى مشتركة، ومحددات اقتصادية متصلة؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي في الدول العربية.

وعلى جانب آخر، أكد ضرورة وقف الحرب على غزة وحل الدولتين، مثمنا جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية.