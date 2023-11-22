فرصة يدفنوا الشهداء.. عمرو أديب يعلق على الهدنة الإنسانية في غزة

علق الإعلامي عمرو اديب، على الهدنة بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس في غزة.

وكتب عبر حسابه في منصة إكس: “‏بعيدًا عن تحليلات الجميع والمعنى الكبير وراء الاتفاق أو حتى المعنى الصغير، فى تقديري أن وقف قتل وتعذيب وتهجير الفلسطينيين لمده أربعة أيام رحمة من الله عز وجل. أربع ليالى من النوم والماء والغذاء والوقود والدواء. أربع أيام من الإنسانية إجازة من لون ورائحة الدم والموت. فرصة ليدفن الناس شهداؤهم. فرصة ليجري الطفل والكهل لمكان أكثر أمنا. ارحمهم وارحمنا يارب. وأخيرا فرصة للعالم ليتأمل هول المصيبة التى وقعت وحجم التخاذل الذي حدث”.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلًا يُفيد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح الرئيس، خلال منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.