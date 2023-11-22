خبير علاقات دولية: هدنة غزة أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية| فيديو

قال طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الهدنة الإنسانية نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية وهي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هناك جهود مستمرة تبذلها الدولة المصرية ، للوصول على حلول نهائية و مستدامة.

طارق البرديسي:مصر تدرك حجم المسئولية الملقاه عليها



وأضاف طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" مصر تدرك حجم المسئولية الملقاه عليها، و تريد تثبيت هذه الهدن، و لا تكف عن إستمرارية بذل الجهد الدبلوماسي".

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر تعمل على إحتواء المماطلات الإسرائيلية، معلقاً: " مصر تتطالب المجتمع الدولي، بأن يتفق أفعاله مع أقواله".

وتابع طارق البرديسي، أن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ قراراته الدولية، و الرئيس السيسي أكد أن أصل النزاع هو الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.