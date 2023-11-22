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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: كلمة الرئيس في قمة بريكس الاستثنائية أكدت رفض مصر مخطط تهجير الفلسطينيين

النائب محمود منصور،
النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطاع غزة، تضمنت تأكيد رفض مصر مخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتحمله مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والشعب المصري يرفضون مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصري.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن مصر طوال تاريخها وقفت تدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948، كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على متابعة تجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي وعلى رأسه مؤسسة أبو العنين الخيرية، وكذلك مؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول كافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يؤكد إنسانية الرئيس ودعمه للحفاظ على أرواح الأبرياء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة البريكس قطاع غزة التهجير القسري سيناء

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