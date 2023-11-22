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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض سرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية فى كشف غموض سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثان بنها؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة استولى على المبلغ وفر هاربا وتم ضبطة وأرشد عن المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقت  مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه اثناء  استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركاً السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام ، وعقب عودتهما إكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.


فتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و 35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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