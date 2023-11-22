للحديث عن الزعيم وحريم كريم.. خالد سرحان ضيف " on set" الخميس

يستضيف برنامج on set في حلقته هذا الخميس الفنان خالد سرحان الذي يتحدث عن أحدث أعماله أولاد حريم كريم وقناعاته حول البطولة المطلقة وأعماله الفنية التي يرغب في تقديمها وعلاقته بالزعيم عادل إمام.

كما تتضمن الحلقة الكثير من الفقرات التي نشاهد فيها أحدث الأخبار للفنانين وأعمالهم الجديدة ونتعرف خلال هذه الفقرة من الفنان محمود ياسين جونيور على تجربته في حدوتة عيشها بفرحه التي عرضت على شاشة on خلال الفترة الماضية.

ونتعرف هذا الأسبوع من خلال فقرة لآخر التيتر على الحاج سيد سيما المتخصص في السيارات القديمة التي نراها في الأعمال الفنية المختلفة والتي تعود ملكيتها لمشاهير.



ومن خلال فقرة أول عرض نتعرف على قصة فيلم الزوجة الثانية وتفاصيله والذي عرض لاول مره في ١٤ أكتوبر.

ويختم برنامج on set أسبوعياً حلقته بترشيح عمل من اعمال watch it الأصلية ونرشح لكم هذا الأسبوع مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحاً كبيراً على المنصة منذ بداية عرضه.