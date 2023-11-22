عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للحديث عن الزعيم وحريم كريم.. خالد سرحان ضيف " on set" الخميس

صدى البلد

يستضيف برنامج on set في حلقته هذا الخميس الفنان خالد سرحان الذي يتحدث عن أحدث أعماله أولاد حريم كريم وقناعاته حول البطولة المطلقة وأعماله الفنية التي يرغب في تقديمها وعلاقته بالزعيم عادل إمام.

 

كما تتضمن الحلقة الكثير من الفقرات التي نشاهد فيها أحدث الأخبار للفنانين وأعمالهم الجديدة ونتعرف خلال هذه الفقرة من الفنان محمود ياسين جونيور على تجربته في حدوتة عيشها بفرحه التي عرضت على شاشة on خلال الفترة الماضية.

سلوى عثمان تنضم إلى فريق عمل "حق عرب"

عمرو يوسف يقدم مسرحية "قصة حياة أمي" في موسم الرياض

ونتعرف هذا الأسبوع من خلال فقرة لآخر التيتر على الحاج سيد سيما المتخصص في السيارات القديمة التي نراها في الأعمال الفنية المختلفة والتي تعود ملكيتها لمشاهير.


ومن خلال فقرة أول عرض نتعرف على قصة فيلم الزوجة الثانية وتفاصيله والذي عرض لاول مره في ١٤ أكتوبر.

 

ويختم برنامج on set أسبوعياً حلقته بترشيح عمل من اعمال watch it الأصلية ونرشح لكم هذا الأسبوع مسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحاً كبيراً على المنصة منذ بداية عرضه.

on set الفنان خالد سرحان اولاد حريم كريم سلوي عثمان صوت وصورة فيلم الزوجة الثانية عمرو يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

ترشيحاتنا

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

بعد اتفاق الهدنة.. ماذا يهدف بلينكن من زيارته إلى إسرائيل الأسبوع المقبل؟

"بوليتيكو": مخاوف أمريكية من عواقب خطيرة للهدنة بين حماس وإسرائيل

تشييع جثمان والد خالد جلال نجم الزمالك الأسبق من السيدة نفيسة| فيديو وصور

بالتزامن مع زيارة وفد حماس.. إسرائيل تقصف مواقع جنوب لبنان

حاميها حراميها .. مفاجأة فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال ببنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية أبو الهول.. ابنة أحمد مراد تخطف الأنظار فى أول ظهور

نيولوك ولا عمليات تجميل؟| شاهد.. بدرية طلبة تثير الجدل في أحدث ظهور

لحظة تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة.. صور

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ