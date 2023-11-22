عبدالله عبدالرسول: سعيد بتكريمي في مصرنا الحبيبة الساكنة قلب كل عربي

أعرب المخرج الكويتي عبد الله عبد الرسول ، بمناسبة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن بالغ سعادته بهذا التكريم خاصة أنه يأتي من بلد عربي شقيق كبير بعطائه على مر العصور، ومنبع للحضارات والتاريخ والثقافة والتنوير، مصرنا الحبيبة التي تسكن قلب كل عربي .

وأشار المخرج عبد الله عبد الرسول إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حدث مسرحي دولي كبير يحقق هوية واتجاهات المسرح الشبابي على مستوى العالم، ومساحة لتلاقي شباب المسرح في محفل كبير، حيث يتنافسون ويبدعون ويمارسون مختلف فنون المسرح ويعبرون عن ذواتهم وأفكارهم، وهذا بحد ذاته نجاح ومحطة مهمة مضيئة وأساسية في طريق شبابنا المسرحي .

وأضاف عبد الرسول أن المسرح والشباب هم اشتغالي وشغفي وحرفتي وحبي خلال حياة مسرحية ممتدة لأكثر من 4 عقود، وارتباطي الوثيق بالشباب والمسرح، لذا اعتز بهذا التكريم وهذا الوفاء والتقدير من هذا المحفل المسرحي الدولي الذي خصص ليكون حاضنة للشباب المسرحي في العالم .

وأكد عبد الرسول أن المهرجان حدث مهم جدا على الخارطة المسرحية الدولية، ومتجدد الأفكار والرؤى وينمي الشغف عند المسرحيين الشباب، ويعتمد على الإبتكار والإبهار والتنوع، ويعمل على تطوير الوعي والفكر المسرحي للشباب، وإكسابهم المزيد من الخبرات المعرفية والجمالية لخلق حالة تطور دائم، ويقود الشباب المسرحي للمستقبل، مشيرا إلى أن اهتمام واحتواء المسرحيين الرواد الكبار وعلى رأسهم الفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب لهذا الحدث، يؤكد على حالة التواصل بين الأجيال المسرحية، وهذا يحقق قيمة فنية كبيرة للمهرجان أيضاً، ولمهرجان شرم الشيخ الدولي وقع خاص على قلب المسرحيين العرب، لأنه يقام على أرض سيناء، سيناء النصر والبطولات والأمجاد والتضحيات من أجل العزة والكرامة العربية، موجها شكره لمصر ولكل القائمين والداعمين لهذا الحدث المسرحي الكبير، وللفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان الذي يقود هذا الحراك المسرحي الشبابي الدولي، ويحقق كل هذه النجاحات في سبيل تطوير حركة مسرحية شبابية إبداعية نتطلع من خلالها إلى مستقبل المسرح.

يشار إلى أن المهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنطلق الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، السبت المقبل وتستمر الفعاليات حتى 30 نوفمبر الجاري، وتتضمن فعاليات خاصة للتضامن مع أهل غزة وفلسطين وتحمل هذه الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب، كما تتضمن الدورة تكريم نخبة من نجوم المسرح حول العالم .