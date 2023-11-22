للمشاركة في أمم أفريقيا.. مهيب عبدالهادي يكشف تفاصيل جلسة فتوح مع الجنايني

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جلسة أحمد فتوح مع عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك ليضمن مكانا في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقابلة بكوت ديفوار.

وقال عبر برنامجه: “جلسة فتوح مع الجنايني فشلت تماماً ورجوع فتوح إلى الزمالك صعب جداً، وأن فتوح لم يبقى أمامه سوى اثبات ذاته واللعب لنادي الزمالك ولكن بعد ٥ شهور”.

نادي الاتفاق السعودي

وقد أعلن مصدر بنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اقتراب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر بنادي الاتفاق السعودي، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي رغبة من جانب فارس الدهناء في ضم أي لاعب مصري خلال يناير القادم.

وتابع المصدر : " الاتفاق يمتلك 8 لاعبين أجانب ولاعب مصاب زائد عن القائمة وسيكون جاهزا في يناير، وليست لدينا أي رغبة في التفاوض مع فتوح أو زيزو أو أي لاعب مصري خلال يناير".

كواليس عرض أحد السعودي

وفي نفس السياق، كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس مفاوضات نادي أحد السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال حتحوت ، في تصريحات عبر برنامجه الماتش: "كل ما يلي على لسان مصدر مسئول بالنادي السعودي الذي أكد أنه كان هناك اهتمام بالفعل من جانبهم لضم أحمد فتوح خلال انتقالات يناير، ولكن حاليًا الباب مغلق".