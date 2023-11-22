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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصفه بالحقير والفظيع.. ابن براد بيت يفتح النار على والده.. وهذا رد فعله

براد بيت
براد بيت

حالة من الغضب الشديد تنتاب النجم العالمى براد بيت بسبب الهجوم الشرس الذى تعرض له على يد أحد أبنائه بالتبنى حيث وصفه بالحقير والفظيع.

وتسبب هذا الحديث فى غضب براد بيت الذى لم يحرك ساكنا حتى الآن وفضل الصمت عن الكلام والرد على ابنه بالتبنى.

وكشف موقع ديلى ميل من مقربين للنجم العالمى براد بيت أنه غاضب من تصريحات ابنه  أنه يرفض الحديث ويفضل الصمت رغم ان وصفه الابن بابشع الألفاظ مؤكدا المصدر أن كل ما قاله الابن عار تماما من الصحة ولا يجب أن يشوه صور والده براد بيت بهذا الشكل.

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براد بيت

وارتبط اسم انجلينا جولى بالنجم العالمى براد بيت على مدار 15 عاما تقريبا مرت بكثير من التفاصيل الحب و الزواج والازمات الزوجية.

بدأت العلاقة بين انجلينا جولى وبراد بيت خلال تصوير فيلم   Mr & Mrs smith  وكان براد بيت متزوجا من النجمة العالمية جينيفر انستون.

وبعد فترة من قصة الحب التى جمعت بينهما قرر براد بيت الانفصال عن جينيفر والارتباط عاطفيا بانجلينا جولى.

وفى عام 2014 قرر الثنائى الشهير الزواج وانجبت منه طفلا وتبنت 6 اطفال وعاشا سويا حياة سعيدة الى حد بعيد.

ولكن فى سبتممبر عام 2016 قرر الثنائى الانفصال حيث ترددت عديد من الاقاويل حول اسباب الانفصال بسبب الادمان وشرب براد بيت للكحول.

وكشفت بعض التفاصيل الاخرى عن السبب الحقيقى لانفصالهما وهو خيانة براد بيت لانجلينا جولى مع فتاة اخرى.

ودخلا بعد ذلك فى ازمات ومشاكل حتى لجات انجلينا الى القضاء من اجل الحصول على حقوقها.

النجم العالمي براد بيت انجلينا جولى موقع ديلي ميل براد بيت انجلينا جولى وبراد بيت ابن براد بيت

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