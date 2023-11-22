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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب

دائما ما تثير جنا ابنة عمرو دياب الجدل حولها على صفحات السوشيال ميديا وذلك بسبب حرصها الدائم على نشر كل تفاصيل حياتها من خلال صفحتها الشخصية.

وقامت جنا مؤخرا بنشر صور لها وهي تتناول الخمر بصحبة صديقتها معلنة عن دعمها الكامل لدولة فلسطين وهو ما عرضها للانتقاد حيث كتبت على الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية: بعض الخمر الفلسطيني.

وتسببت هذه الصورة والبوست المصاحب لها فى حالة من الهجوم الشديد على ابنة عمرو دياب، وقام رواد صفحتها بمهاجمتها مطالبينها بحذفها، فيما هاجمتها إحدى رواد صفحتها قائلة: يا نهار اسود ومنيل دا الاب مصري والام سعودية.

كما كتبت أخري : و على كده عمور فخور بيكي وأخرى: يعنى دى خمرة فلسطينى وهى بتدعمهم ولا ايه مافهمتش.
 

جنا تحتفل بعيد ميلاد شقيقها عبدالله وكنزي


وحرصت جنا ابنة المطرب عمرو دياب على الاحتفال بعيد ميلاد أشقائها عبدالله وكنزي، حيث أنهما من مواليد 16 نوفمبر عام 1999.

ونشرت جنا مجموعة من الصور التى تجمعها الثنائى بالإضافة إلى فيديو نادر لعبدالله وكنزي فى مرحلة الطفولة، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من رواد صفحتها على السوشيال ميديا.

 

عمرو دياب يحيى حفلا فى دبي 

 

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم. 

 

عمرو دياب - المعنوية مرتفعة

من جهة أخرى، يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “المعنوية مرتفعة" خلال الأيام القادمة.

ونشر عمرو دياب فيديو تشويقى للأغنية عبر حسابه بتطبيق انستجرام وكتب :"قريبا".

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