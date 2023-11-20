شاهد.. كنزي عمرو دياب برفقة شقيقتها في أحدث ظهور

شاركت كنزي عمرو دياب جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. عبر خاصيه استورى.





وظهرت كنزي بإطلالة جذابة برفقة شقيقتها ونالت الصورة اعجاب الجمهور.





وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.





ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعموإغاثةالشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي علىمنصةانغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

وشاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة نادرة لها من طفولتها تجمعها بوالدها، احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلقت كنزي عمرو دياب على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".