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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة بـ"الصحفيين" حول ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية

صدى البلد

عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة.. إلى المحاكمة الدولية".

وتحدث فى الندوة ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، مستعرضا الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة.

كما استعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى، وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة فى جرائم الحرب، خاصة فى ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر.

وشرح الآلية التى يمكن التعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب؛ لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية، والسعى لتحقيق العدالة.
 

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