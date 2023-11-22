قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن هناك غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وحث جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في مدينة جباليا وحي الشجاعية في غزة، وكلاهما في شمال القطاع، على التحرك جنوبا خلال الممر الإنساني اليومي المفتوح حتى الساعة 4 مساء اليوم.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، يزعم جيش الاحتلال أنه يقترب أكثر فأكثر إلى معقل حماس في جباليا ومن المرجح أن يدخل الشجاعية بعد ذلك؛ مشيرا إلى أن التوقف التكتيكي اليوم سيكون في أحياء جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، "الى سكان مدينة غزة وبالاخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية. نحثكم على الاخلاء بشكل عاجل لان بقائكم هناك خطير".