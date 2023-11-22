عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: السلطة ترحب بالهدنة.. ويجب إدخال المساعدات لغزة بانتظام

مندوب فلسطين بمجلس
مندوب فلسطين بمجلس الامن

أكد رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن السلطة الفلسطينية ترحب بالهدنة المعلن عنها في قطاع غزة، موجها الشكر إلى مصر وقطر على جهودهما في هذا الصدد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة من المرضى والنازحين تمهيدا لاقتحامه من قبل الاحتلال

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 14 ألف فلسطيني

 

وقال السفير رياض منصور خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشان أحداث غزة:"  يجب أن يكون العمل على منع عودة المجازر الإسرائيلية مرة أخرى أولوية، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة منتظمة".

وأكمل رياض منصور :" نرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه جريمة حرب".

ولفت رياض منصور :" النكبة التي تحدث الآن في غزة ويجب أن تنتهي، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وقمعهم لن يؤدي إلى أمن إسرائيل".

وتابع رياض منصور :" أن  ما ارتكبته إسرائيل من فظائع في قطاع غزة حدث أمام أعين العالم كله".

فلسطين مندوب فلسطين غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

ترشيحاتنا

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

بسبب حزب الله.. وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر لبنان من الحرب

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

حملة السيسي: الشباب شركاء الحاضر والطاقة الدافعة نحو التنمية والبناء

احذر.. صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة لهذا السبب

الفصائل الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول المكرونة لهذه الأسباب

بعد حملات المقاطعة| تحرك مفاجئ بأسعار شاي العروسة للمرة الرابعة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ