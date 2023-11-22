مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: السلطة ترحب بالهدنة.. ويجب إدخال المساعدات لغزة بانتظام

أكد رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن السلطة الفلسطينية ترحب بالهدنة المعلن عنها في قطاع غزة، موجها الشكر إلى مصر وقطر على جهودهما في هذا الصدد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال السفير رياض منصور خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشان أحداث غزة:" يجب أن يكون العمل على منع عودة المجازر الإسرائيلية مرة أخرى أولوية، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة منتظمة".

وأكمل رياض منصور :" نرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه جريمة حرب".

ولفت رياض منصور :" النكبة التي تحدث الآن في غزة ويجب أن تنتهي، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم وقمعهم لن يؤدي إلى أمن إسرائيل".

وتابع رياض منصور :" أن ما ارتكبته إسرائيل من فظائع في قطاع غزة حدث أمام أعين العالم كله".