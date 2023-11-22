انتقل إلى المستشفى.. إعلامي شهير يتعرض لوعكة صحية

تعرض الإعلامي أحمد خيري، لوعكة صحية مفاجئة، اليوم الأربعاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة.

ونشر المقربون من الإعلامي أحمد خيري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا له من داخل المستشفى، مطالبين محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد خيري تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبدأ عمله كمراسل تليفزيوني، وقدم عدة برامج فنية على عدد من الفضائيات، قبل أن يقدم برنامج حال بلدنا على راديو 9090

أحمد خيري خلال مشواره المهني تولي منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم لمدة عامين، ليعود بعدها لعمله الإذاعي مرة أخرى، ويقدم برنامج صباح الورد في قناة TeN.