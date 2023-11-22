نقوله كتر خيرك.. خالد أبو بكر: الوساطة المصرية بغزة حديث العالم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الواسطة المصرية القطرية وتوصلهما لهدنة إنسانية في غزة، أصبحت حديث العالم أكملها، حيث ستتطبق هذه الهدنة فجر الخميس لمدة 4 أيام.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مصر وقطر استطاعا ان يخلقا هدنة بين حماس وتل أبيب، وأصبح ذلك حديث كل وكالات الأنباء في العالم، مشددًا :" العالم أعطانا اليوم شهادة حقيقية أن مصر هي المنوط بها الحديث عن العمل اليومي، اللحظي للقضية الفلسطينية.. اللي فاوض نقوله "كتر خيرك.. منحتنا نشم نفسنا ونفكر".

وشدد أبو بكر، على أن المفاوضات شاقة ولم تكن سهلة، وهذه الهدنة ليست كل الطموح والأمل والعدل ولكنها خطوة في ضوء الممكن، حيث تضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في إسرائيل، ووقف الطيران بجنوب القطاع، ومن الساعة العاشرة للساعة الرابعة، وقف تحليق الطيران بالشمال.

الهدنة صالحة للتكرار مرة أخرى

كما أشار، إلى أن الهدنة تتضمن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا، كما أن الهدنة صالحة للتكرار مرة أخرى.