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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالزفة البلدي.. مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بمدينة إدفو بأسوان

مؤتمر انتخابى
مؤتمر انتخابى

شهدت مدينة إدفو شمال أسوان تنظيم فاعليات المؤتمر الانتخابى الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران ، بحضور عدد كبير من الأهالى والقيادات الحزبية والسياسية بالمدينة الأسوانية.

وبدأت فاعليات المؤتمر باستقبال المرشح الرئاسى بزفة بلدى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، وعزف السلام الوطنى، وتعريف بالبرنامج الانتخابى للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.

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مؤتمر انتخابى 

وذكرت حملة مرشح الرئاسة أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادي والسياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، ودعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

 

 

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