عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: مستعدون لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة تبادل الأسرى

صدى البلد

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة تبادل الأسرى. 

وأضاف رئيس وزراء أن إسرائيل لا تسامح مع أي خرق للهدنة القصيرة.

وأكد نتنياهو على التزامه بالعودة إلى القتال وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم سيستمرون في القتال بعد الهدنة القصيرة.

وقال رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، إن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

وأعلن نتنياهو السماح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع نتنياهو: "الضغط العسكري على حماس مقرونًا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة التبادل".

ولفت نتنياهو إلى أنه منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع الأسرى، ويسعى لإعادة المزيد من الأسرى في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو على أن العملية البرية بغزة تهدف لإعادة الأسرى والقضاء على المقاومة.  

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن الاحتلال الإسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يهدد بتكرار مجا.زر غزة في بيروت

وزير الدفاع الإسرائيلي: الاحتلال مستمر في أفعاله حتى يفكك حركة المقاومة

نتنياهو: الحرب مستمرة في غزة حتى تدمير المقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال: لا نعلم موعد دخول وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين حيز التنفيذ

أردوغان: نتعاون مع مصر في شحن 11 طائرة تحمل المساعدات لغزة

برفقة أعضاء اللجنة الوزارية الإسلامية.. شكري يزور باريس ولندن

برفقة مصر.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركي لـ باريس ولندن

ترشيحاتنا

حملة السيسي تزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين.. شاهد

البيت الأبيض يعلن عن وصول طائرة مساعدات لمصر قبل التوجّه لأهالي غزة

بايدن لـ السيسي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

عايشة في خيال.. السيدة المتزوجة من دُمية تعلن عن حفلة صادمة

بايدن يشكر السيسي على الوساطة المشتركة للتوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا..ماذا قال لابنه؟

فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

قانون الـ 3 دقائق.. عادة تفعلها تسبب الموت المفاجئ أثناء النوم

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ